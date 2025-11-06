今年4月、飯田市で堤防道路を走っていた車が水門に衝突し、乗っていた男性4人が死亡した事故で警察は６日、運転していた男性を容疑者死亡のまま書類送検しました。過失運転致死の疑いで容疑者死亡のまま書類送検されたのは上伊那郡宮田村の訓練生で当時20歳の男性です。この事故は今年4月飯田市松尾清水の堤防道路で県技術専門校に通う4人が乗った普通乗用車が道路わきの水門に衝突し全員が死亡したものです。警察は法定速度60キロ