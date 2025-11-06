プロ野球オリックスバファローズの秋季キャンプがはじまりました。高知市のINOUE･東部スポーツパークで11月6日からはじまったオリックスバファローズのキャンプは、春と秋を通じて高知市で29回目の開催です。けさは歓迎セレモニーが行われ、選手たちに新高梨や水晶文旦など高知の特産品が贈られました。●岸田護監督「高知はすごく温かくて思い切って練習ができそう。来年は優勝できるようにチ}