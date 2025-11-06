日本テレビの大町怜央アナウンサーが、結婚式の様子を公開した。６日までに自身のインスタグラムを更新し「先日、無事に挙式、披露宴を執り行うことができました」と報告。「これまで出会った全ての方々への感謝の思いを込め、皆さんと幸せな時間を共に過ごせたことが、とっても嬉（うれ）しい日になりました」と振り返った。大町アナは昨年８月にモデル・榊原美紅との結婚を発表。「結婚から１年以上経っての結婚式でしたが