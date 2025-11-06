日本サッカー協会（ＪＦＡ）は６日、都内で２６年北中米Ｗ杯で着用する「アディダスサッカー日本代表 ２０２６ホームユニフォーム」のお披露目とユニホームに関する説明会を行った。新ユニホームは「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」がコンセプト。胸の中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる「最高の景色」を表現し