１０月２９日、南アフリカ・ヨハネスブルクの生鮮市場で、棚に整然と並ぶ箱入りのネクタリン。（ヨハネスブルク＝新華社配信）【新華社ヨハネスブルク11月6日】南アフリカの果物業者はこのところ、積極的に集荷し、中国への輸出に向けて準備を進めている。両国政府の新たな貿易協定により、南アフリカはアンズやモモ、ネクタリン、スモモ、プルーンの5種類の果物を中国へ輸出できるようになった。１０月２９日、南アフリカ・ヨハ