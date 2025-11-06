ティモシー・シャラメ主演映画『Marty Supreme（原題）』が、『マーティ・シュプリーム』の邦題で2026年3月に日本公開されることが決定した。 参考：ティモシー・シャラメはなぜ特別？『DUNE/デューン』でも発揮した他者を輝かせる才能 10月6日にニューヨーク映画祭でサプライズプレミア上映された本作は、1950年代のニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マӦ