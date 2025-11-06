ロシアのプーチン大統領は、アメリカが核実験を行った場合には「ロシアも相応の対応をとる」としたうえで、関係機関に対し核実験の準備を始めることを検討するよう指示しました。プーチン大統領は5日に開かれた安全保障の会議で、「ロシアはCTBT＝包括的核実験禁止条約の規定を順守していて、その義務から逸脱する計画はない」と強調しました。その一方で、「アメリカなどが核実験を行えば相応の対応を取らざるを得ない」と述べ、