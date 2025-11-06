きょう午前9時前、岐阜県笠松町の交差点で幼稚園バスとトラックが衝突しました。警察と消防によりますと、この事故で、幼稚園バスに乗っていた園児15人と、バスを運転していた60代の男性、それに女性教諭のあわせて17人が病院に運ばれました。全員命に別状はないということです。バスは各務原市内の幼稚園に向かう途中でした。事故が起きた現場は堤防道路と県道が緩やかに交わる信号交差点です。