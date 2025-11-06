アメリカのTrump（トランプ）大統領は日本時間2025年11月5日、NASA＝アメリカ航空宇宙局の次期長官としてJared Isaacman（ジャレッド・アイザックマン）氏を指名すると発表しました。【▲ Polaris Dawnミッションを終えて帰還したJared Isaacman氏（Credit: Polaris Program / John Kraus）】Isaacman氏は決済処理ソリューションを提供するShift4 Paymentsや、軍の訓練向けサービスを提供するDraken Internationalといった企業を創