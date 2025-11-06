出資者への分配金などが遅延している不動産ファンド「みんなで大家さん」をめぐり、出資者およそ1200人が114億円余りの返還を求め、大阪地裁に訴状を送ったことが分かりました。不動産投資商品の「みんなで大家さん」は、年利7%の分配金をうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資金を集めました。しかし、主力商品で成田空港の近くに新しい街をつくる都市開発「ゲートウェイ成田」では、今年7月以降、分配金が支払われてお