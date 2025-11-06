6日朝、大分県国東市の国道で車と自転車の男性が接触するひき逃げ事件が発生しました。 警察は現場から立ち去った車を追っていましたが、ひき逃げなどの疑いで男を逮捕したということです。 警察によりますと、6日午前8時ごろ、国東市国見町の国道213号のトンネル内で、「自動車と自転車の事故のようです」と通行人から110番通報がありました。 男性が自転車で豊後高田市方面に向かっていたところ、同じ方向に進んでいた車が後