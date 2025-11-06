高市首相は６日午前の参院代表質問で、所得税の非課税枠「年収の壁」の１６０万円からの引き上げに向け、制度設計を進める考えを示した。「基礎控除を物価に連動した形でさらに引き上げる税制措置の具体化を図る」と述べた。国民民主党の舟山康江参院議員が最低賃金の上昇率に合わせ、非課税枠を１７８万円まで引き上げるよう求めたのに対し、答えた。自民党派閥を巡る政治資金収支報告書の不記載問題については、首相は「仮