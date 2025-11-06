11月6日の県内は各地で秋晴れとなっていて、妙高市では紅葉が見ごろを迎えています。真っ青な空と鮮やかに彩る山々。妙高市の「苗名滝」では紅葉が見ごろを迎えています。6日の県内は高気圧に覆われ、新潟市や上越市などでは最高気温が19度と予想されています。秋晴れのもと、多くのツアー客などが訪れていました。〈ツアー客〉「最高です、きょう。こういう鈴を付けてきました」「（クマは）ペットボトルのペコペコす