5日夕方、南魚沼市の民家のベランダでクマ1頭が目撃されました。クマは立ち去りましたが警察が注意を呼びかけています。クマが出没したのは南魚沼市長崎の住宅です。警察などによりますと5日午後4時半ごろ、「2階のベランダに体長50センチのクマ1頭がいる」と住民から通報がありました。市や警察が現場にかけつけたところクマ1頭が屋根の上にいたということです。6日朝、市の職員がクマが立ち去っていることを確認しました。〈クマ