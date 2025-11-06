ビーピー・カストロール [東証Ｓ] が11月6日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比18.0％増の12.1億円に伸び、通期計画の15.7億円に対する進捗率は77.1％となり、5年平均の76.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比7.0％減の3.5億円に減る計