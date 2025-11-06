6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の5万930円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万768.89円に対しては161.11円高。出来高は2万8672枚となっている。 TOPIX先物期近は3312.5ポイントと前日比39.5ポイント高、現物終値比9.71ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50930