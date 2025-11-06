【その他の画像・動画等を元記事で観る】 多次元アイドルプロジェクト“UniteUp!”（読み：ユナイトアップ）のライブBlu-ray『sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-』（12月17日リリース）の発売を記念して、劇場先行上映会が開催されることが決定した。 ■劇場で対象商品を予約した人には、登壇キャストによるお見送りも！ 2025年1月よりTVアニメ第2期が放送されていた多次元アイドルプロジェクト“UniteUp!”。これま