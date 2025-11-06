米スポーツメディア『The Athletic』は5日（日本時間6日）、今オフの移籍市場を特集。全30球団の補強ポイントに言及し、世界一軍団ドジャースに関しては「外野手とブルペン」と指摘した。 ■全30球団のフロントに直接取材 『The Athletic』は今回、「オフシーズンにおける全30球団のニーズと目標」と題して、記事を公開。ナショナルズやレッズなどでGMを務めたジム・ボウデン氏が、全30球団のフロントに