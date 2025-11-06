「速報7年前に当選したイナズマイレブン届く」そんな衝撃の報告がXに投稿され、ゲームファンをざわつかせています。添付された写真に写るのは、株式会社レベルファイブから届いたお知らせで、そこには、「ゲームソフトが発売当日に届くチケット」の案内が。そう、ついに発売の時を迎えた「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」の配信チケットだったのです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■