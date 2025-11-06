RIZINの榊原信行CEOは5日、都内で記者会見を行い12月31日にさいたまスーパーアリーナにて開催する「RIZIN師走の超強者祭り」で“6大タイトルマッチ”を行うことを正式に発表。会見後の取材ではフェザー級タイトルマッチ「ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 朝倉未来」について言及し、登壇のたびに大歓声を巻き起こす現王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）の人気ぶりに「RIZIN始まって以来