各界で功労のあった人に贈られる「秋の叙勲」の受章者が発表され、県出身で参議院議長を務めた尾辻秀久さんが、今回の最高位である桐花大綬章を受章しました。尾辻秀久さんは南さつま市出身で、1989年の参議院選挙に初当選して以来、厚生労働大臣などを歴任し、2022年からは参議院議長を務めました。2025年7月の任期満了まで、参議院議員を6期・36年務めていました。尾辻さんは、今回の叙勲で最高位となる桐花大綬章を受章しま