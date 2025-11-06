Image: K-SPEED 2022年12月28日の記事を編集して再掲載しています。パーツ販売はないから、このスタイルが欲しいならフルカスタムモデルとして手に入れないとならないのよ。古くから仕事の足として、近年はファッショナブルなパーソナルコミューターとして人気のホンダ スーパーカブ。その印象を一部に残したまま、まるで60年代のカスタムバイクのような仕上がりとしたのが、タイのカスタム