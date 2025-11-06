現在フジテレビで放送中の俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜後10：00）の田淵麻子プロデューサーがこのほど、ドラマの囲み取材に応じ、本作の制作過程や、岡田惠和氏の脚本の持つ魅力について語ってくれた。【写真】12年ぶりの共演で“夫婦役”を務める北村有起哉＆仲間由紀恵『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田氏の最新作。完全オリジナル