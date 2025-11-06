第15回全国運動会が11月9日に中国の広州で開幕します。過去の大会を振り返ると、北京市や上海市などでの開催の場合には時期が8月と9月で、山東省や江蘇省の場合には10月でした。広東省で開催された第6回と第9回の全国運動会は11月の開催でした。開催時期の選択は都市の気候条件と密接に関連しています。中国南部にある広東は「三冬無雪、四時常花（冬の3カ月に雪はなく、四季を通じて花が咲く）」とされますが、実際には1月から3月