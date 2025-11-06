アーティスト・タレントのDAIGOが、12月12日公開の『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』にサンタクロース役として声のゲスト出演する。きょう6日、インタビュー映像が公開された。【動画】子どもとのエピソードを明かしたDAIGODAIGOは、2016年に『映画きかんしゃトーマス 探せ!!謎の海賊船と失われた宝物』で紫色のタンク機関車ライアン役で出演。9年ぶり2度目のゲスト出演となる。なお、機