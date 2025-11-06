お笑いコンビ・千鳥がMC、乃木坂46の林瑠奈がサポーターを務める、Prime Videoオリジナルバラエティー『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ』第2弾について、場面写真が解禁となった。【動画】今回も豪華！『ゴールデンコンビ』予告編解禁Prime Videoオリジナルバラエティー番組視聴者数歴代No.1を記録し、お笑い界に新風を巻き起こした、第1回大会の配信から約1年。Amazon MGMスタジオ製作、即興コントの頂点を決める＜