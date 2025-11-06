タレントの東野幸治とSnow Manの渡辺翔太がMCを務める、6日放送のフジテレビ系バラエティー『この世界は1ダフル』（毎週木曜後8：00）では、スタジオゲストに芳根京子、佐藤栞里、石川恋、やす子、河井ゆずる（アインシュタイン）を迎え「伝説のドラマミステリーSP」を届ける。【写真】MCの東野幸治＆渡辺翔太同番組ではおなじみのドラマ『古畑任三郎』シリーズから、『ガリレオ』『ミステリと言う勿れ』『黒井戸殺し』とい