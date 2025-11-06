「timelesz」原嘉孝（30）が5日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）にVTR出演。お金使いの荒い人物について語った。恒例企画「岡村スクープ」に登場した原。「2010年のオーディションから一緒で同期、プライベートでも仲が良い」という「Snow Man」目黒蓮のプライベートを明かした。「僕らが先輩のバックで舞台の仕事をさせていただいている時に、その時先輩が付けてるアクセサリーとか服装とかに