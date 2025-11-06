【モデルプレス＝2025/11/06】ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、11月12日発売の「anan」2471号（マガジンハウス）スペシャルエディションの表紙に登場する。【写真】BE:FIRST・LEOと連絡先交換した人気芸人◆BE:FIRST、シックな秋の装いで「anan」登場2024年から続いたドームツアーが終わるやいなや、初のワールドツアーがスタートし、世界12都市の公演を完走したBE:FIRST。そしてデビュー4年目を迎えるこの秋、10月29日に