東京都の台東区は6日、第42回浅草芸能大賞に爆笑問題が選ばれたと発表した。奨励賞には俳優の安達祐実（44）、新人賞には落語家の林家つる子（38）が選ばれた。授賞式は、26年3月14日に浅草公会堂で行われる。浅草芸能大賞は、大衆芸能の奨励と振興を図ることを目的に、公益財団法人台東区芸術文化財団が1984年（昭59）4月に創設。浅草をはじめ東京を中心に活動している芸能人の中から、過去の実績と最近の活動状況を勘案して贈ら