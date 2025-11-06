BTSをデビューさせた、HYBE（ハイブ）エンターテインメント創業者で元CEO、取締役会議長のパン・シヒョク氏（53）が5日、資本市場法違反（詐欺的不正取引）の疑いにより、3度目の出頭をし捜査を受けた。韓国主要メディアが報じた。パン氏は、同日午前10時からソウル警察庁金融犯罪捜査隊に出向き、13時間の捜査を受けた後、午後11時過ぎに自宅に戻った。集まった報道陣から「不当利得を受け取った疑惑は本当なのか？」「追加の捜査