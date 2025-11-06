子どもたちのあこがれの職業の1つ、博物館学芸員の多岐にわたる仕事にスポットをあてた特別展「学芸員のおしごと―集める・調べる・伝える―」が大阪市立自然史博物館（大阪市東住吉区）で開かれている。博物館を支える学芸員たちが、どのように標本を作り、研究し、その成果を発信しているか、学芸員の研究内容も紹介する興味深い企画だ。2026年2月1日（日）まで。大阪市立自然史博物館「標本」を主軸に学芸員の仕事を「集める