【モデルプレス＝2025/11/06】お笑いコンビ・クマムシの佐藤大樹が11月5日、自身のInstagramを更新。恋人とのペアルック姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】37歳芸人「彼女さんスタイル良すぎ」15歳年下恋人とペアルック◆クマムシ佐藤大樹、恋人とのペアルックショット公開佐藤は「穴場どんぐりスポット見つけました」とつづり、恋人とのショットを公開。グレーとネイビーの花がプリントされたトレーナーでペアルック姿を