ことし、兵庫県丹波市でデビューしたVTuber「あいさきちぃ。」は丹波市・丹波篠山市の地層から発掘された人型恐竜の女の子。現在YouTubeでのライブ配信やイベントへの出演など、活動の幅を広げています。彼女をプロデュースするのは、株式会社IZANY。兵庫県丹波市でVTuber事業のほか、映像制作やホームページ制作などを手がけています。同社代表取締役社長・垣崎辰徳さんに詳しい話を聞きました。兵庫県丹波市のVTuber『あいさき