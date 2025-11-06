福岡県大野城市で5日夜、横断歩道を渡っていた女性が、85歳の男性が運転する車にはねられ重傷を負いました。 5日午後11時半ごろ、福岡県大野城市錦町の県道で、横断歩道を渡っていた46歳の女性が直進してきた乗用車にはねられました。女性は病院に搬送され骨盤を折るなどの重傷ですが、命に別条はないということです。車を運転していた85歳の男性にケガはありませんでした。 現場の横断歩道には押しボタン式の信号機があり、