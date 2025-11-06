国民栄誉賞は、社会に明るい希望を与える素晴らしい功績を残した人物に贈られる内閣総理大臣表彰。1977年の創設以来、スポーツ選手や俳優、歌手など、さまざまな分野で日本の誇りとなる功績を残した人が受賞しており、現在活躍中の人の中からも受賞者は生まれるはず。 【調査結果】やっぱり！圧倒的1位は誰もが知る二刀流でした 株式会社NEXERはこのほどトロフィー、表彰メダル、優勝カップの通販「ジョイタス株