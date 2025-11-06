ハスクバーナ・ゼノアは、同社がサポートする「JLC Team Husqvarna」の選手たちが、2025年10月18日〜19日に開催された「第4回 日本伐木チャンピオンシップ in 鳥取」において、優れた成績を収めたことを発表しました。各クラスで4名の選手がメダルを獲得し、日本記録を更新する快挙も達成。4名は、2026年3月にスロベニアで開催される「世界伐木チャンピオンシップ(WLC)」に日本代表として出場します！ ハスクバーナ・ゼノア「