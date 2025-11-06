MS&ADインターリスク総研は、全国の従業員規模100名以上の企業の人事担当者・意思決定者1,241人を対象に「人的資本経営に関する実態調査」を実施しました。この調査は、岩本 隆 氏(慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 講師/山形大学 客員教授)の監修のもと、企業の人的資本経営および人事データの利活用の現状を明らかにしたものです。調査の結果、人的資本経営のPDCAサイクルが十分に機能していない企業も多く、データ活用の