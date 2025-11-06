東京都江戸川区の一之江駅前で愛されるベーカリー「リヨンスイーツ」にて、年に一度の大感謝イベント「カレンダーセール」が開催されます。2025年11月7日(金)・8日(土)の2日間、800円以上お買い上げの方に、毎月使えるお得なクーポン券が付いた2026年度版「リヨンのパンカレンダー」をプレゼント！地域のお客さんへの感謝を込めた、恒例の大人気イベントです。 リヨンスイーツ「カレンダーセール」 開催日時：2025