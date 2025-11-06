公益財団法人ノエビアグリーン財団が、児童養護施設やファミリーホームの子供たちを対象としたヘリコプター体験フライト「未来につながる環境教室」を開催。上空から自然や地形の様子を観察することで、子供たちの自然への理解や興味関心を深めることを目的とした教室です。2025年12月25日(木)・26日(金)に大阪府・八尾空港にて実施されます。 ノエビアグリーン財団 ヘリコプター体験フライト「未来につながる環境教室」