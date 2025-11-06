日本サッカー協会は6日、来年6月開幕のW杯北中米大会で日本代表が着用する新ユニホームを都内でお披露目した。この日発表された新ユニホームは「HORIZON（水平線）」がコンセプト。水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる“最高の景色”を表現したデザインとなった。登壇した宮本恒靖会長は「日本代表チームはW杯に向けて“最高の景色”を合言葉に活動している。水平線の先に見える新たな景色や未来が“最高の景色”