フィリピン中部に3日、台風25号が上陸した。ミンダナオ島では大雨により道路が冠水、町全体が洪水に見舞われた。セブ島では濁流が街を襲い、車が次々と流される様子が確認された。最大瞬間風速は50mに達し、暴風雨が街を直撃。これまでに少なくとも66人が死亡、26人が行方不明。避難者は43万人を超えている。町全体が冠水し屋根に避難する住民もトラックが横倒しの状態で濁流に押し流されていく。撮影されたのは、台風25号が上陸し