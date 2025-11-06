【ワシントン共同】ロイター通信は5日、今年1月に発足したトランプ米政権が、これまでに約8万人の非移民ビザを取り消したと報じた。国務省高官の話としている。多くは飲酒運転や暴行、窃盗といった違法行為が理由という。政権は厳格な移民対策を掲げ、取り締まりを強化している。非移民ビザは移民の意思を持たない留学や商用が対象。取り消しとなった人の国籍は明らかになっていない。ロイターによると理由の内訳は、飲酒や薬