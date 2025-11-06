元NHKのフリーアナウンサー金谷有希子（40）が6日、ブログを更新。第3子妊娠を報告した。金谷アナは「いきなりで恐縮ですがタイトルにもありますように、この度、第三子を授かりました〜！」と報告。「高齢出産だからか？上の子のお世話でバタバタしてしまったせいか？今回の妊娠ではトラブルが多くて数ヶ月歩けなかったり。体調不良により、ご報告すら全然できませんでした」と説明した。「これがレベル40の妊娠なんだなぁ〜と