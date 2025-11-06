満を持しての日本デビューを4日に果たした女性グローバルアーティストKISS OF LIFEが12月、日本ツアーを開催する。その最終公演となる同16日、東京ガーデンシアターでの東京公演を、GAORAが生中継することが6日、分かった。メンバー4人がこのほど、日刊スポーツなどの取材に応じ、グループのこと、ツアーへの意気込みなどを語った。同グループはリーダーのジュリー（25）、ナッティ（23）、ベル（21）、ハヌル（20）の多国籍4人組