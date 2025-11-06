岐阜県警が「クマ撃退スプレー」を交番や駐在所などに配備したことがわかりました。 【写真を見る】クマの目撃相次ぎ…交番や駐在所を中心に｢クマ撃退スプレー｣配備 岐阜県内の目撃件数は10月末までに836件 岐阜県によりますと、県内でのクマの目撃件数は、先月末までに836件と、すでに昨年度1年間の674件を上回っています。こうした状況を受け、岐阜県警が、すでに一部で導入していた「クマ撃退スプレー」を