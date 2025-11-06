KDDIは、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」に、auが取り扱うApple Watch（GPS + Cellularモデル）が対応したと発表した。 対応機種は、「Apple Watch Series 11（GPS + Cellularモデル）」「Apple Watch SE 3（GPS + Cellularモデル）」「Apple Watch Ultra 3」。 圏外エリアでiPhoneの電池が切れても、Apple Watchからテキストメッセージのやり取りや現在地の共有