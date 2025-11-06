70代以上になっても働くシニア世代が増えています（写真：jessie / PIXTA）【画像】『体力が9割 結局、動いた者が勝つ』を上梓した堀江貴文氏「仕事もプライベートも、成功は“体力”で決まる」ーー。そう語るのは、実業家・著述家の堀江貴文氏。「体力オバケ」と言われるほど日々、忙しく駆け回る様子を見て、多くの人は「それはホリエモンだからできるんでしょ」と線を引く。しかし堀江氏は体力に不安がある人には、それを