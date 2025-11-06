中国政府が、国費で建設される新たなデータセンターには国産のAIチップのみを使うように求める指針を出したとロイターが報じています。関係者がロイターに語ったところによれば、中国の規制当局は完成度が30％未満のデータセンターに対し、設置済みの外国製チップをすべて撤去するよう要求しているそうです。Exclusive: China bans foreign AI chips from state-funded data centres, sources say | Reutershttps://www.reuters.co