GoogleマップにAIの「Gemini」が統合され、運転中のナビゲーションや音声操作が強化される予定です。自然な対話による案内をサポートすることから、Googleはこれを「目的地まで自信を持って案内してくれる知識豊富な友人が助手席にいるようなもの」と紹介しています。Google Maps launches Gemini features, including landmark navigationhttps://blog.google/products/maps/gemini-navigation-features-landmark-lens/新機能の1